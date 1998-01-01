شارقة الخير بالإمارات توزع "زكاة المال" على الأسر الفقيرة بغزة

غزة / سما /

نفذت جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين، مشروع زكاة لعام 2018، الممول بواسطة جمعية الشارقة الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المدير التنفيذي منذر أبو سعيد:"إن جمعية الشارقة الخيرية بالإمارات دأبت على تمويل المشاريع الخيرية والإنسانية وعلى رأسها مشروع كفالة آلاف الأيتام في فلسطين، بالإضافة إلى المشاريع الموسمية والتي تهدف إلى مساندة أبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم ودعم الشرائح الفقيرة والأسر المتعففة".

وأوضح أن المجلس العلمي قام بتسليم مساعدات نقدية على الأسر الفقيرة والمحتاجة والعاطلين عن العمل، وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، لتلبي بعض احتياجاتهم والوقوف بجانبهم في ظل حالة الفقر المدقع والأوضاع المعيشية الصعبة.

وأشار أبو سعيد إلى أن مشروع زكاة المال شمل بعض الغارمين الموقوفين على ذمم مالية في السجون بمحافظة خان يونس، حيث قامت طواقم المجلس العلمي بسداد ديون لعدد من الغارمين السجناء الموقوفين المستحقين للزكاة.