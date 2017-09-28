هيئة الأسرى: الأسير حسن شوكة يواصل اضرابه لليوم 32 وسط تدهور لوضعه الصحي

رام الله / سما /

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ظهر اليوم الأربعاء، أن الأسير حسن حسني حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 32 على التوالي، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري.

وأوضح محامي الهيئة شقيرات عقب زيارته له في عزل معتقل "الرملة"، أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير شوكة، واصفاً بأنه يفقد قواه سريعاً، وأصبح يعاني في الآونة الأخيرة من تعب وهزال في جسده ويشتكي من آلام شديدة في الكلى والرأس والعيون.

وأضاف شقيرات أن إدارة معتقلات الاحتلال نفذت بحق الأسير شوكة سلسلة من الاجراءات العقابية، وذلك لانهاك الأسير وارهاقه، حيث تم زجه بزنازين العزل الانفرادي بمعتقل "الرملة" وتفتيشه تفتيشاً عاريا، كما قامت قوات اليماز باقتحام زنزانته وتفتيشها وقلبها رأساً على عقب، بالإضافة إلى ما قامت به إدارة المعتقل من إغلاق جميع فتحات التهوية في الزنزانة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير شوكة بتاريخ 28/9/2017 وحُول للاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017، والذي استمر لمدة 35 يوماً، وعلق اضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُفرج عنه بتاريخ 3/6/2018، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

يذكر أن الأسير شوكة أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال، 8 سنوات منها قضاها في الاعتقال الإداري.