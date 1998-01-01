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موظفو الأونروا بغزة يحتجّون على سياسة التقليصات

الأربعاء 04 يوليو 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفو الأونروا بغزة يحتجّون على سياسة التقليصات



غزة / سما /

 نظم موظفو الأونروا في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيس للأونروا بمدينة غزة احتجاجًا على ما وصفوه بـ"سياسة التقليصات في الخدمات المقدمة".

واحتشد المئات من الموظفين بدعوة من الاتحاد العام للموظفين لمطالبة إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين وخاصةً أصحاب العقود، واحتجاجًا على نواياها وقف العديد من الحقوق الثابتة للموظفين بسبب الأزمة المالية.

وعبر الموظفون عن رفضهم الشديد لسياسة التقليصات المتبعة من قبل إدارة الأونروا، معتبرين أن ذلك ضمن سياسة دولية تهدف لإنهاء قضية اللاجئين.

وهدد متحدث باسم الموظفين بتنظيم اعتصام مفتوح عند معبر بيت حانون "إيرز" في حال لم يتم حل الأزمة المتعلقة بحقوقهم. مشيرًا إلى أن أي مساس بحقوقهم وحقوق اللاجئين يعني تدهور الوضع الحياتي والاقتصادي والأمني.

وأشار إلى أن آلاف الطلاب مصيرهم مجهول مع قرب بدء الموسم الدراسي الجديد. مشددًا على أنه لن يقبل بالمساس بحقوق اللاجئين في التعليم والصحة وغيرها.

#الاونروا #تقليصات #غزة

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