هذه المؤشرات تنذرك بقرب إنتهاء حياتك الزوجية

وكالات / سما /

يُعد التوافق والتفاهم بين الزوجين أحد أهم الأعمدة والأسس التي تقوم علي أي علاقة زوجية سليمة وسوية، كما تتطلب الحياة الزوجية المستقرة الكثير من الصفات المشتركة التي تجعل من الرجل والمرأة مناسبين لبعضهما البعض.

إلا أن بعض الأشخاص يتغير سلوكهم وتفكيرهم بعد الزواج، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع خلل حقيقي في التوازن بين الزوجين ويؤدي إلى نشوء مشاكل كثيرة، لذا فمن المهم الانتباه إلى التغيرات التي تطرأ على شريك حياتك قبل المضي قدماً في حياتك معه وتفاقم المشكلة بطريقة يصعب حلها.

فيما يلي 5 مؤشرات تدل على أن شريك الحياة بات يؤثر سلباً على علاقتك به، ويعمل على تقويض الحياة الزوجية:

1- اختلاف القيم

إن القيم الأساسية غير قابلة للتفاوض أو التنازل، لذا إن اكتشفت بأن شريك حياتك يرغب بتغيير قيمك الأساسية فإن هذا النوع من التغيير قد يكون له تأثير سلبي كبير على علاقتك به، ويؤدي إلى انهيار هذه العلاقة مع مرور الوقت.

2- تجاهل الشريك لك

عندما يتجاهل شريك حياتك كل ما تقوم به من أشياء من أجله، ومن أجل أسرتك، فهذا يعني بأنه لا يقيم أي وزن لك، ويعتبرك أحد موجودات المنزل، وهذا مؤشر خطير على أنه بات غير مناسب لك وأن انفصالك عنه بات مسألة وقت لا أكثر.

3- عدم احترام الشريك لك

يمكن أن يظهر عدم الاحترام في أشكال عديدة ومختلفة، مثل سوء المعاملة اللفظي أو العاطفي، أو السلوك العدواني السلبي الذي لا يمكن اكتشافه بسهولة، إضافة إلى عدم قيامه بالواجبات المنوطة به وتجاهل حقوقك الزوجية. لذا لا بد من التنبه إلى هذا المؤشر الخطير الذي قد يفضي إلى الانفصال في نهاية المطاف.

4- عدم الاهتمام باحتياجاتك العاطفية

من الضروري أن يعبر المرء عن مشاعر الحب والتعاطف لشريك حياته، وبالمقابل من حقه أن يتلقى عبارات الحب والمودة من الطرف الآخر، وأي تقصير أو إهمال في تعبير الشريك عن حبه لك يعتبر دليلاً جلياً على أن مشاعره تجاهك بدأت بالتراجع والاضمحلال.

5- إهمال تقديم الرعاية اللازمة لك

إن إهمال شريك الحياة لك واستمراره في عدم الاكتراث بمشاكلك وهمومك، يعد مؤشراً واضحاً على أنه يفكر في الابتعاد عنك وبات يعتبرك عبئاً عليه، لذا عليك مواجه الشريك ومطالبته بتغيير أسلوب معاملته لك، وإن لم ينجح الأمر قد لا يكون أمامك إلا أن تطلب الانفصال.