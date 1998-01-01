الاحتلال يصدر (43) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى

رام الله / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (43) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الأربعاء، أن من بين الأوامر الصادرة (21) أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. مصعب طه مناصرة، الخليل، 4 شهور تمديد

2. حذيفة فضل يحيى، رام الله، 4 شهور تمديد

3. محمود محمد حروب، الخليل، 6 شهور تمديد

4. خليل عايد راضي، رام الله، 4 شهور تمديد

5. وليد محمد حميدان، بيت لحم، 4 شهور تمديد

6. محمد أحمد شحادة، رام الله، 4 شهور تمديد

7. أحمد بسام ديرية، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

8. عبد القادر أكرم أبو عصبة، الخليل، 4 شهور تمديد

9. جهاد محمد ناجي، رام الله، 6 شهور تمديد

10. عبد الله عبد اللطيف سعافين، رام الله، 6 شهور تمديد

11. عمرو نهاد أبو غوش، رام الله، 4 شهور تمديد

12. وائل محمد عطا، رام الله، 4 شهور أمر جديد

13. عدي رائد مخلوف، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

14. حسام عمر أبو خليفة، بيت لحم، 4 شهور تمديد

15. سيف الدين محمود سلامة، جنين، 6 شهور تمديد

16. يوسف محمد زعاقيق، الخليل، 6 شهور تمديد

17. ثائر محمد بدر، رام الله، 4 شهور أمر جديد

18. توفيق فيصل نزال، جنين، 6 شهور أمر جديد

19. غاندي رباح شريتح، رام الله، 4 شهور أمر جديد

20. محمد خليل كوازبة، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

21. حسين أشرف كوازبة، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

22. خليل جمال الهريمي، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

23. رمزي محمد الهريمي، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

24. محمود عماد شويكي، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

25. آدم عمر مسلط، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

26. محمود إبراهيم محمد، الخليل، 6 شهور أمر جديد

27. تامر عبد الكريم علي، نابلس، 3 شهور تمديد

28. موسى سميح صلاحات، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

29. مصطفى عطية الحسنات، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

30. حذيفة أحمد الحلبية، القدس، 6 شهور أمر جديد

31. أكرم عبد العزيز الزبيدي، الخليل، 5 شهور أمر جديد

32. عبد الله جمال مبارك، رام الله، 6 شهور أمر جديد

33. وليد خالد شرف، القدس، 6 شهور أمر جديد

34. جبريل شاهر الأطرش، الخليل، 6 شهور أمر جديد

35. خضر نظمي جمل، الخليل، 6 شهور أمر جديد

36. محمود محمد مطير، القدس، 6 شهور أمر جديد

37. إيهاب عدنان سلامة، جنين، 4 شهور أمر جديد

38. سامي صبحي حج، رام الله، 6 شهور تمديد

39. محمد حسين شلش، رام الله، شهران تمديد

40. محمود مهند يعاقبة، جنين، 4 شهور تمديد

41. محمد سليمان حريزات، الخليل، 4 شهور تمديد

42. محمد عبد الكريم روم، رام الله، 6 شهور تمديد

43. باجس خليل نخلة، رام الله، 4 شهور تمديد