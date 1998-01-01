عريقات : القضية الفلسطينية لا تدار بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن القضية الفلسطينية لا تدار بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات، أو التهديد والوعيد وقطع المساعدات.

وكشف عريقات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في البيرة، أنّ القيادة الفلسطينية تستعد لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد المتظاهرين العزل بمسيرات العودة، وستتوجه بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأضاف: "القرارت الأمريكية لن تمر، ولا يمكن قبول وضع تكون فيه السلطة دون سلطة، والاحتلال دون كلفة، لافتًا إلى أن إدارة ترامب تقطع 70% من استحقاقات وكالة الغوث، وتتباكى على الوضع الإنساني في غزة.

وأكد عريقات أن القيادة ستحافظ على مسؤلياتها تجاه الشعب، وستواصل دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى.



وتابع : سنواصل التمسك بالقانون الدولي والرؤية السياسية للرئيس عباس، ومبادرة السلام العربية هي نقطة، ولن يكون هناك دولة بدون غزة، ولن يكون هناك دولة في غزة ولن تكون غزة خارج الفضاء الفلسطيني"