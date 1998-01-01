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شاكيد: يجب استغلال فرصة الضغط الحالي على غزة لإعادة المفقودين

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: يجب استغلال فرصة الضغط الحالي على غزة لإعادة المفقودين



القدس المحتلة / سما /

 دعت إيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى استغلال الوضع الحالي في قطاع غزة لإحداث مزيد من الضغط بهدف إعادة المفقودين من الجنود و "المدنيين" لدى حماس.

وقالت شاكيد خلال مشاركتها في مؤتمر للمطالبة بإعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، إن الحكومة والكابنيت يعملان من أجل تحقيق نجاح في هذه القضية. معتبرةً أن الوضع في غزة حاليا يشكل فرصة لذلك.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترفض الشروط المسبقة التي تضعها حركة حماس لإطلاق سراح أسرى أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة الجندي جلعاد شاليط.

#غزة #شاكيد

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