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سامسونغ في "ورطة".. هواتف ترسل صور المستخدمين دون علمهم

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ في "ورطة".. هواتف ترسل صور المستخدمين دون علمهم



وكالات / سما /

اشتكى بعض مستخدمي هواتف سامسونغ الذكية من مشكلة أشعلت الجدل من جديد بشأن الخصوصية، الأمر الذي تطلب ردا من شركة سامسونغ التي لم تقدم حلا للمشكلة حتى الآن.

فقد تفاجأ عدد من مستخدمي أجهزة سامسونغ أن هواتفهم ترسل صورا بشكل عشوائي إلى جهات الاتصال المخزنة لديهم بدون علمهم، وفق ما ذكرت صحيفة "بزنس إنسايدر" الثلاثاء.

وقد تم إرسال الصور عبر تطبيق "رسائل سامسونغ" للمراسلات، مع عدم وجود ما يشير إلى أن الصور قد تم إرسالها بالفعل من الهاتف، إذ أبلغ بعض المستلمين للرسائل أصدقاءهم عن هذا الخلل.

وقال أحد المستخدمين إن هاتفه أرسل معرض الصور بالكامل إلى صديقته، وليس صورة أو اثنتين كما حدث للبعض، وذكر آخرون أن أجهزتهم أرسلت صورا إلى زوجاتهم.

وتأثرت أجهزة Galaxy S9 وGalaxy S9 Plus على وجه التحديد من هذه المشكلة، وليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة أخرى قد تأثرت بالمشكلة نفسها.

وبينما قالت شركة سامسونغ إنها على دراية بالمشكلة، وإن فرقها الفنية تتابعها، فإنها لم تقدم حلا لها حتى الآن، وطلبت من المستخدمين الذي يعانون من هذا الخلل الاتصال بها.

#سامسونج #صور #المستخدمين

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