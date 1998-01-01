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"حدث سعيد" في الفضاء.. والعلماء يرصدونه لأول مرة

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حدث سعيد" في الفضاء.. والعلماء يرصدونه لأول مرة



وكالات / سما /

تمكن علماء الفضاء لأول مرة من التقاط عدد من الصور التي تظهر ولادة كوكب جديد، حسبما قالت صحيفة "صن" البريطانية.

ويمكن أن تساعد هذه الصور، التي تم التقاطها باستخدام تلسكوب عملاق، على معرفة كيفية تشكل الكواكب بتفاصيل أكثر دقة.

وتظهر الصورة، التي نشرتها "صن" نقلا عن المرصد الأوروبي الجنوبي، نقطة مضيئة (الكوكب) على يمين نقطة أخرى سوداء.

وقال خبراء إن الصورة تظهر كوكبا أطلق عليه اسم "PDS 70b"، وهو كوكب وليد عملاق أكثر وزنا من كوكب المشتري، وتبلغ فيه درجة الحرارة 1000 درجة مئوية.

وقالت الصحيفة إن الحرارة على سطح هذا الكوكب هي الأعلى، مقارنة مع الكواكب الأخرى الموجودة في نظامنا الشمسي.

ولم يتمكن العلماء إلى الآن من جمع تفاصيل أكثر حول هذا الكوكب، بسبب كمية كبيرة من الغبار تحيط به وتحجب الرؤية إلى حد بعيد.

#الفضاء #كوكب

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