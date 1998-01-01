جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

لا تتناول الشاي بعد الطعام... و السبب !

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا تتناول الشاي بعد الطعام... و السبب !



وكالات / سما /

حذرت دراسة من تناول الشاي بعد الطعام، مؤكدة أن هذه العادة تعتبر من العادات الأكثر خطورة على الصحة

وأشارت الدراسة إلى أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على الصحة والجهاز الهضمي، ومنها تناول الشاي بعد الطعام، والذي يعتبر من أكثرها خطورة، بحسب مجلة "لايف إلث"

وقالت الدراسة إن الشاي الأسود يحتوي على مركبي الفينول والتانين اللذين يتسببان بحرمان الجسم من امتصاص الكمية المناسبة من الحديد

وأضافت أن وجود الفينول والتانين معا يؤدي إلى تكوين الحديد المعقد في المعدة؛ الأمر الذي يسبب الإصابة بمشكلات مختلفة في المعدة خصوصا الآلام، الحرقة والإمساك

ونصحت الدراسة الذين يعانون من مشكلات في القلب والشرايين تجنب استهلاك الكثير من الشاي والقهوة خصوصا بعد الأكل

وتبين أن كمية الكافيين الموجودة فيها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم، وتسرع ضربات القلب

وأوضحت الدراسة أن الشاي الأخضر لا يضر الصحة، بل مفيد للجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على مضاد للالتهاب

#الشاي #الطعام

أخبار ذات صلة

لهذا السبب انقعي اللحم بأكياس الشاي !!

لهذا السبب.. لا تطبخوا الطعام في رقائق القصدير

هذا ما يحدث للجسم اذا تم غلي الشاي

احذروا الشاي الأخضر

7 استخدامات مذهلة لأكياس الشاي

اضرار الإفراط في شرب الشاي الاخضر

الأكثر قراءة اليوم

قريع: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

﻿وفد عسكري من دولة خليجية زار إسرائيل للاطلاع على «الطائرة الشبح»

الأخبار الرئيسية

عريقات

عريقات : القضية الفلسطينية لا تدار بأفكار رجال العقارات ومدراء الكازينوهات

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ: الخيارات مفتوحة لمواجهة "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء"

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟