صورة.. لن تصدقوا من هي هذه النجمة قبل عمليات التجميل

عالم الفن

أعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صور قديمة لنجمة سورية، قبل أن تختلف ملامحها بشكل كبير عن مظهرها الحالي.

وأشارت التعليقات على صورة ديمة بيّاعة، الى الفارق الواضح بشكل لا يصدق بين الصور القديمة والحديثة.

يُذكر أن بيّاعة تنتمي لأسرة فنية، فهي ابنة الممثلة مها المصري ومدير التصوير حازم بياعة، وخالتها هي الممثلة سلمى المصري.

كانت بدايتها الفنية في مسلسل "الكواسر" عام 1998، وقدمت أدواراً مهمة بعد ذلك، من بينها شخصية "سوسو" في مسلسل "الفصول الأربعة".

وفي عام 2002 تزوجت من النجم السوري تيم حسن وانجبت من الأبناء ورد وفهد، ولكنهما انفصلا في عام 2012، ثم تزوجن من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو.





