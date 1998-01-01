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فيديو... القبض على "سفاح النساء" في مصر

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... القبض على "سفاح النساء" في مصر



وكالات / سما /

لقت الشرطة المصرية القبض رجل يعتدى على النساء عن طريق استخدام آلة حادة يقوم بها بجرح النساء، وكان الرجل أطلق على نفسه اسم "سفاح النساء"، وتداولت مقاطع فيديو له يجرح النساء في الشارع.

وعرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي مقطع فيديو للمتهم بطعن عدد من السيدات بآلة حادة من الخلف أثناء سيرهن في منطقة روض الفرج شمالي القاهرة.

ويظهر في الفيديو المتهم وهو ينتظر السيدات في الشارع، وبمجرد عبورهن من أمامه يطعنهن من الخلف، ومن ثم يستقل سيارته ويهرب.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالاعتداء على 3 سيدات في منطقة روض الفرج بدافع الانتقام، مؤكدا أنه كان يرتكب جرائمه تحت تأثير المواد الكحولية، التي يتناولها كما اعترف بالقضايا المتهم فيها، التي بلغت 21 قضية، آخرها قضية سرقة.

#الشرطة المصرية #النساء

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