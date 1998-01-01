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البرغوثي: ما يقوم به الاحتلال في منطقة الخان الاحمرت طهير عرقي وتصعيد لسياسة تهويد الضفة

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامينالعام لحركة المبادرة الوطنيةالفلسطينية خلال تواجده في تجمع الخان الاحمر على رأس وفد من حركة المبادرة ان استهداف أهالي منطقةالخان الاحمر هو تطهير عرقي وتصعيدخطير لسياسة تهويد الضفة الغربية، يتوازى مع محاولات تمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف البرغوثي ان اسرائيل تسعى لضم وتهويدأكثر من٦٠٪؜ من الضفة الغربية من خلال الاستمرار فيالاستيطان والاستيلاء على أراضيالفلسطينيين.

و حيى البرغوثي صمود أهالي الخان الاحمر و كافة التجمعات البدوية وقال أنهم يحمون باجسادهم عروبة القدس ويصدون محاولات تطويقها بالكامل.

و أضاف :ليست صدفة ان الاجراءات الاسرائيلية ضد تجمعات الخان الأحمر و أبو نوار تتوازى مع الاقتطاعات الاسرائيلية غير الشرعية الأموال الضرائب  الفلسطينية والهجمة على الاسرى وعائلات الشهداء.

و دعا البرغوثي الى اوسع حملة اسناد للتجمعات البدوية في مواجهة الاجراءات العنصرية الإسرائيلية.

#مصطفى البرغوثي

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