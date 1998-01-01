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الاحتلال يمنع متطوعين من استكمال اعمال النظافة في مقبرة باب الرحمة

الأربعاء 04 يوليو 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الشبان المقدسيين من استكمال اعمال النظافة في مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك الشرقي.

وفحصت قوات الاحتلال البطاقات الشخصية للمتطوعين وحررتها (إمكانية استدعائهم في أي لحظة من قبل سلطات الاحتلال)، حيث تواصل مجموعة من الشبان حملتهم التطوعية في المقبرة لليوم السابع على التوالي، بإزالة الأوساخ والأعشاب.

ويذكر أن المقبرة تتعرض منذ مطلع شهر رمضان الفائت لحملة تدنيس من الاحتلال ومؤسساته استهدفت مصادرة جزءٍ هام من المقبرة لصالح مخططات تهويدية، في حين تُواصل مجموعة من المقدسيين عملها التطوعي في المقبرة

مقبرة "باب الرحمة" تعتبر من أقدم المقابر الاسلامية التاريخية ليس في القدس وحسب وانما في عموم فلسطين وفيها دُفن مئات الشهداء والصالحين والمقدسيين بالاضافة الى الصحابيين: عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وتمتد من جهة باب الأسباط (أحد أبواب القدس القديمة) وحتى بلدة سلوان جنوبا، ويفصلها شارع فقط عن مقبرة اليوسفية الاسلامية التاريخية.

#الاحتلال

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