جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هل نشاهد "لميس" في فيلم ياباني قريباً؟

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل نشاهد "لميس" في فيلم ياباني قريباً؟



وكالات / سما /

عُرض على الممثلة التركية، توبا بويوكوستن، المعروفة باسم «لميس» في العالم العربي التمثيل في فيلم ياباني بالعاصمة طوكيو.

وبحسب ما ذكرت صحيفة Akşam التركية، شاركت توبا في لجنة التحكيم لمهرجان الأفلام الآسيوية الدولية في العام 2017، وجذبت انتباه مخرجين ومنتجين آنذاك.

وقالت الصحيفة، إنه وفق مصادر، فستقبل توبا بالعرض الياباني، وسنراها على الشاشة قريباً.

وحالياً، تقرأ توبا سيناريوهات، و إذا وافقت سيكون تصوير الفيلم في اليابان.

وتعدّ توبا بويوكوستن أول تركية تشارك في لجنة التحكيم لمهرجان الأفلام الآسيوية الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة Haberturk التركية.

#لميس #اليابان #فيلم

أخبار ذات صلة

مخرجة اسرائيلية تعرض فيلم "راشيل" في مهرجان"القصبة السينمائي" برام الله

مخرجة اسرائيلية تعرض فيلم "راشيل" في مهرجان"القصبة السينمائي" برام الله

بالفيديو.. "ذا أيدول" فيلم مستوحاً من حياة عساف سيعرض في مهرجان "تورنتو" الدولي

"جاءوا في الصباح" فيلم للفلسطينية ليلى صنصور يدخل مسابقة "فيرجين"

"جاءوا في الصباح" فيلم للفلسطينية ليلى صنصور يدخل مسابقة "فيرجين"

تونس: انطلاق مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بعرض فيلم "تمبكتو"

نجدت انزور

نجدت أنزور ينهي تصوير فيلم ضد "داعش".. "فانية وتتبدد"

"الإعلام" : فيلم "راحيل ويعقوب" دعوة للتطهير العرقي الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

قريع: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث المصالحة والتوتر في غزة

حماس تدير حواراً مباشراً مع الجمهور الإسرائيلي بالعبرية

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

الأخبار الرئيسية

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

قصف غزة -ارشيفية

مصادر اسرائيلية : جيش الاحتلال الاسرائيلي يوقف قصف غزة لهذه الاسباب ..

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

عريقات

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق