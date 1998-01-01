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وقفة تضامنية في اوكرانيا دعما للشرعية بمواجهة "صفقة القرن"

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية في اوكرانيا دعما للشرعية بمواجهة "صفقة القرن"



رام الله / سما /

نظمت حركة فتح اقليم اوكرانيا بمشاركة عدد من ابناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية في اوكرانيا وقفة تضامنية في اوكرانيا دعما للشرعية الفلسطينية في مواجهة ما يسمى صفقة القرن امام سفارة دولة فلسطين لدى اوكرانيا.

وبعد انتهاء الوقفة استقبل سفير دولة فلسطين لدى اوكرانيا د.محمد الاسعد المشاركين في الوقفة في مقر السفارة حيث قدم الشكر لهم واكد ان الصمود الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية، والموقف العربي الرافض لتجاوز قضية القدس والشرعية العربية اجهض ما يسمى بـ"صفقة القرن" إن ما يجري من طروحات وأفكار واوهام سواء عبر ما يسمى بصفقة القرن هدفه بالأساس إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وقتل المشروع الوطني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس كما تحاول التصريحات الاميركية التي تتحدث عن تقدم في عملية السلام.

اضاف السفير الاسعد أن شعبنا الفلسطيني بأطيافه كافة ملتف حول موقف الرئيس محمود عباس المتمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية التي لن نقايض عليها ولن نقبل بإسقاطها أو بإلغائها أو تجاوزها.
في كلمة خالد بركة امين سر حركة فتح لدى اوكرانيا اكد ان الإدارة الأمريكية التي اختارت أن تكون خارج الإجماع الدولي لحل القضية الفلسطينية بقرارها المتعلق بالقدس ووقوفها وانحيازها التام إلى جانب إسرائيل، وبعدم احترامها لنضالات وحقوق الشعوب التي تناضل من أجل استقلالها وحريتها وحقوقها، باتت غير مؤهلة لفرض أي حل أو تمرير أي صفقة، تقوم على هضم واجتزاء الحقوق الفلسطينية، لصالح شرعنة الاحتلال الإسرائيلي.
 

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