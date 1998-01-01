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السفير اللوح يزور جرحى غزة بمستشفى الهرم

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير اللوح يزور جرحى غزة بمستشفى الهرم



غزة / سما /

قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، يوم الثلاثاء، بزيارة الجرحى الفلسطينيين الجدد وهم 13 حالة حيث وصلوا جمهورية مصر العربية لتلقي علاجهم في مستشفى الهرم التخصصي بالجيزة، بحضور مدير عام المستشفى د.خالد مخلوف.

واطمأن السفير دياب اللوح والذي رافقه المستشار الطبي للسفارة د.حسام طوفان على حالة الجرحى وتلقيهم العلاج، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا حرص السفارة على خدمة أبنائها الجرحى والمرضى وذويهم، وتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم بسلام إلى ارض الوطن.

ورحب الجرحى بزيارة السفير واللفتة الكريمة وحرصه لعيادتهم بشكل مستمر لاسيما وتواصل السفارة معهم للاطمئنان على وضعهم وتلقيهم العلاج حتى عودتهم الى فلسطين، مثنيين على حرص الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية على متابعة شؤونهم، مثمنين الرعاية المصرية الكريمة لهم بدءا من تسهيل دخولهم معبر رفح البري ورعايتهم من قبل طواقم الاطباء المصريين الأكفاء وحرصهم على سلامتهم وامنهم في رحلتهم العلاجية في المستشفيات المصرية.

وأعرب سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح عن خالص شكر القيادة الفلسطينية للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والمخابرات والأجهزة المعنية نظير جهودهم في تخفيف الاعباء على ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وثمن دور وزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد و د.شريف وديع مستشار الوزير للشؤون الحرجة وا.د محمد عزمي رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة وكوادر وزارة الصحة المصرية لكل ما قدموه من تسهيلات عاجلة وخدمات طبية ونوعية في فتح ابواب المستشفيات المصرية لجرحى العدوان الاسرائيلي.
 

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