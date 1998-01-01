الحكومة تحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد الأقصى ومدينة القدس

القدس المحتلة/سما/

حذرت حكومة الوفاق الوطني من استمرار التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة .

وأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص ما سمي "السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى"، وشدد على أن تلك التصريحات تعتبر تحريضاً سافراً وخطيرا على مواصلة اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين .

وقال المتحدث الرسمي إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة ما كان نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة، لولا الانحياز الأميركي لسياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية الذي يقوده دونالد ترمب.

وحمل المتحدث الرسمي، حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، وإدارة ترمب المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، والذي طالما حذّرت من عواقبه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كون هذا التصعيد يساهم في دفع المنطقة برمتها الى أتون "صراع ديني" مرفوض وغريب عن بلادنا وأهل بلادنا ومنطقتنا.