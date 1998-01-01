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كم مرة تم اللجوء لركلات الترجيح في مباريات كأس العالم؟

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كم مرة تم اللجوء لركلات الترجيح في مباريات كأس العالم؟



وكالات / سما /

تم اعتماد نظام ركلات الجزاء الترجيحية في كأس العالم 1978، ولكنها لم تحدث قبل عام كأس العالم 1982.

 

كانت المرة الأولى التي يفوز فيها فيها البطل بلقب كأس العالم بركلات الترجيح في بطولة كأس العالم 1994. ثم تكررت بعدها في كأس العالم 2006.

و حتي الآن و مع منافسات بطولة كأس العالم 2018، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح في 29 مباراة،

و شهدت بطولة كأس العالم  2018، رقما قياسيا جديدا باللجوء إلى ركلات الترجيح في 3 مباريات خلال الدور الستة عشر ، وهو ما يحدث للمرة الأولي في تاريخ كأس العالم.

و يعتبر منتخب الأرجنتين صاحب الرقم القياسي في لعب ركلات الترجيح في نهائيات كأس العالم برصيد 5 مرات، يليه منتخبات إيطاليا و البرازيل و ألمانيا و فرنسا برصيد 4 مرات.

 

و نجح منتخب انجلترا في كسر نحسه خلال ركلات الترجيح بالفوز على كولومبيا في 2018، بعد فشله في تخطي ركلات الترجيح 3 مرات سابقة في كأس العالم.

#ركلات الترجيح #كأس العالم

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