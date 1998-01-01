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اليوفي يقدم عرضًا بـ 40 مليون للتعاقد مع باولينيو

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوفي يقدم عرضًا بـ 40 مليون للتعاقد مع باولينيو



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي يوفنتوس قد قدّم عرضًا مغريًا للتعاقد مع البرازيلي باولينيو متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

 

وكان باولينيو صاحب الـ 29 عامًا قد انتقل للعب في صفوف برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بمبلغ 40 مليون يورو.

ويقدم باولينيو حاليًا مستويات طيبة مع منتخب بلاده البرازيل في منافسات كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية، بتسجيله حتى الآن هدفًا مع السيلساو الذي نجح في التأهل لدور ربع النهائي بالبطولة، مما دفع إدارة يوفنتوس للتفكير في التعاقد معه.

وأشارت صحيفة “La Repubblica” الإيطالية بأن يوفنتوس يرغب بشدة في التعاقد مع باولينيو لتعزيز خط وسط البيانكونيري، ورصد 40 مليون يورو للتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة بأن تألقه في مونديال روسيا مع منتخب بلاده البرازيل ليس السبب الوحيد وراء سعي يوفنتوس للتعاقد معه، بل أيضًا لموسمه المميز الذي قدّمه مع برشلونة، حيث شارك في 49 مباراة، ونجح في إحراز تسعة أهداف، وصناعة 3 آخرين.

 

ومن المقرر أن يحسم نادي برشلونة موقفه النهائي من استمرار أو رحيل باولينيو بعد انتهاء المونديال في منتصف هذا الشهر.

#يوفنتوس #باولينيو

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