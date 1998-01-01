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برشلونة يُوضح حقيقة المفاوضات مع أدريان رابيو

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُوضح حقيقة المفاوضات مع أدريان رابيو



وكالات / سما /

أوضح نادي برشلونة الإسباني، حقيقة المفاوضات مع أدريان رابيو، متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد انتشار تقارير تشير إلى قرب انتقاله إلى صفوف البلاوجرانا، خاصة وأن المدرب توماس توخيل يرغب في جلب جوليان فايجل إلىالفريق الباريسي.

 

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن نادي برشلونة نفى أنه تواصل مع والدة اللاعب الفرنسي، للحديث حول انتقاله إلى صفوف برشلونة، على الرغم من أن مسئوليالفريق الكتالوني معجبين بطريقة لعب النجم الشاب منذ فترة طويلة.

وأشارت الصحيفة المذكورة ، إلى أن برشلونة نفى الأخبار التي تدعي اجتماع إريك أبيدال، المدير الفني للنادي الكتالوني، مع والدة اللاعب، والتي هي وكيلة أعماله، بخصوص انتقاله إلى الكامب نو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع أدريان رابيو خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكن رحيل نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان بعثر أوراق النادي الكتالوني وجعل العلاقة بين إدارة الناديين متوترة للغاية.

يذكر أن التقارير الصحفية، ألمحت في وقت سابق إلى أن أدريان رابيو يُصر على الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث رفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2019، وتتمثل رغبة النجم الشاب في ارتداء قميص برشلونة لأنه يرى بأنه سوف يعود للعب في المنتخب الفرنسي، إذا حمل ألوان البلاوجرانا.

#برشلونة #أدريان رابيو

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