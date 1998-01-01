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رحيل رونالدو عن ريال مدريد يزرع الرعب في قلب لوبيتيجي

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل رونالدو عن ريال مدريد يزرع الرعب في قلب لوبيتيجي



وكالات / سما /

لا يزال الغموض مستمراً حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه ريال مدريد، وإمكانية رحيله عن صفوف الملكي هذا الصيف، حيث أشارت التقارير الصحفية الأخيرة، إلى أن الشقاق بين اللاعب وفلورنتينو بيريز، رئيس اللوس بلانكوس بات تاماً، ليكون صاروخ ماديرا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، الأمر الذي سيضع المدرب الجديد، جولين لوبيتيجي، في حيرة وقلق.

 

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن رحيل كريستيانو رونالدو المحتمل زرع الرعب في قلب جولين لوبيتيجي الذي جاء للتو إلى ريال مدريد ووجد نفسه في وضع مُجبر على التأقلم مع الخبر الصادم الذي أصبح حديث الساعة، وقد يواجه مدرب بورتو السابق، بعد رحيله المُثير للجدل عن المنتخب الإسباني قبل ساعات من انطلاق كأس العالم، دراما محتملة بفقدان النجم الأبرز لفريقه الجديد.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن الأمر صعب بالنسبة للمدرب الإسباني لأن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الذي سجل 44 هدفاً خلال الموسم الماضي وفعل هذا بسن 33 عاماً، وفي حال تأكد رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس الإيطالي، فإنه ينبغي على ريال مدريد البحث عمن يعوض الهداف التاريخي للنادي (451 هدفاً في 438 مباراة).

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لوبيتيجي يخشى خسارة كريستيانو رونالدو وبالتالي خسارة القدرات الهجومية الكبيرة من أجل المنافسة على جميع الألقاب خلال هذا الموسم، خاصة وأن أرقام صاروخ ماديرا لا تقترب من مستوى الإدراك بالنسبة لأي لاعب آخر على هذا الكوكب باستثناء ليونيل ميسي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل الموسم المقبل بأهداف واضحة وطموحات جلية، إذ سيكون جولين لوبيتيجي مطالباً بالتتويج بلقب الدوري الإسباني الذي شهد سيطرة شبه تامة من طرف برشلونة خلال السنوات العشر الأخيرة.

#ريال مدريد #رونالدو #لوبيتيجي

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