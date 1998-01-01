ريفلين: لن يتم إعادة إعمار غزة طالما حماس تحتجز جنودنا

القدس المحتلة / سما /

صرح الرئيس الإسرائيلي، "روفين رفلين"، مساء الأمس الثلاثاء، إن إسرائيل لن توافق على إعادة إعمار قطاع غزة طالما حماس تحتجز الجنود الإسرائيليين لديها.

وقال ريفلين: "طالما استمرت حماس في احتجاز جنودنا الذين تم اختطافهم خلال حملة الجرف الصامد، فلن يتم إعادة اعمار وتأهيل قطاع غزة".

وأضاف: "سنواصل العمل من أجل إعادة جنودنا ومواطنينا المحتجزين لدة حركة حماس بقطاع غزة".

جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي، خلال خطاب ألقاء، ضمن مراسم إحياء الذكرى الرابعة لقتلى الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام 2014.