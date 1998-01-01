الاحتلال يمنع فناناً أردنياً من دخول الأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

قال المنسق الإعلامي لمهرجان البيرة السادس عماد قراقرة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الفنان الأردني متعب الصقار دخول فلسطين، للمشاركة في مهرجان البيرة السادس.

الذي كان من المقرر ان تكون حفلته اليوم الأربعاء على أرض استاد مدينة البيرة .

وأضاف قراقرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم واجبنا الوطني والاجتماعي في إبراز وترسيخ الهوية الفلسطينية من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية.

وأكد أن مهرجان البيرة السادس سيواصل فعالياته رغم عدم تمكن الفنان الأردني من الوصول إلى رام الله جراء منع الاحتلال.