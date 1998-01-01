جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع فناناً أردنياً من دخول الأراضي الفلسطينية

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع فناناً أردنياً من دخول الأراضي الفلسطينية



رام الله / سما /

قال المنسق الإعلامي لمهرجان البيرة السادس عماد قراقرة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت الفنان الأردني متعب الصقار دخول فلسطين، للمشاركة في مهرجان البيرة السادس.

 الذي  كان من المقرر ان تكون حفلته اليوم الأربعاء على أرض استاد مدينة البيرة .

وأضاف قراقرة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم واجبنا الوطني والاجتماعي في إبراز وترسيخ الهوية الفلسطينية من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية.

وأكد أن مهرجان البيرة السادس سيواصل فعالياته رغم عدم تمكن الفنان الأردني من الوصول إلى رام الله جراء منع الاحتلال.

#الاحتلال #فنان ادرني #متعب الصقار

أخبار ذات صلة

فيديو: الأمن الوطني يمنع دوريات الاحتلال من دخول جنين وفرحة في صفوف المواطنين

شاهد ..الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع الاحتلال من دخول قلقيلية فجرا

اضراب- ارشيف

الاضراب الشامل يعم كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على شهداء غزة

مصر و حماس

اتصالات مصرية لاحتواء "التوتر" في الأراضي الفلسطينية

معبر ايرز

الاحتلال يمنع وفداً طبياً من وزارة الصحة الدخول إلى غزة

"الأراضي الفلسطينية" بدلاً من "إسرائيل" على الخارطة التعريفية لشركة طيران صينية

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

قريع: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

حماس تدير حواراً مباشراً مع الجمهور الإسرائيلي بالعبرية

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

﻿وفد عسكري من دولة خليجية زار إسرائيل للاطلاع على «الطائرة الشبح»

بنكيران: الرئيس عباس تعرّض للعزلة وصموده سيعطي زخما للقضية الفلسطينة

الأخبار الرئيسية

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

عريقات

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

احتلال - ارشيف

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش