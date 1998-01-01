جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة تحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذرت حكومة الوفاق الوطني من استمرار التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة .

وأدان  المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص ما سمي  "السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى"،  وشدد على أن تلك التصريحات تعتبر  تحريضاً سافراً وخطيرا  على مواصلة  اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين .

وقال المتحدث الرسمي إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة ما كان  نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة، لولا الانحياز الأميركي  لسياسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية الذي يقوده دونالد ترمب.

وحمل المتحدث الرسمي، حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، وإدارة ترمب المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، والذي طالما حذّرت من عواقبه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كون هذا التصعيد يساهم في  دفع المنطقة برمتها الى أتون "صراع ديني" مرفوض وغريب عن بلادنا وأهل بلادنا ومنطقتنا.

#الحكومة الفلسطينية #المسجد الأقصى

أخبار ذات صلة

حماس واسرائيل - ارشيف

حماس تحذر اسرائيل: اما كسر الحصار او الذهاب الى التصعيد

الاقصى

صور: 300 الف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

قصف غزة -ارشيفية

مصادر مصرية: السلطة مترددة في تحمل مسؤولياتها بغزة بسبب التصعيد الإسرائيلي

مصلين في القدس- ارشيف

45 الف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

محمود الهباش- ارشيف

الهباش: كل المؤامرات التي تحيكها إسرائيل بحق المسجد الأقصى ستفشل

المسجد الاقصى

الاردن يتدخل وينزع فتيل ازمة كبيرة في المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

قريع: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

حماس تدير حواراً مباشراً مع الجمهور الإسرائيلي بالعبرية

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

﻿وفد عسكري من دولة خليجية زار إسرائيل للاطلاع على «الطائرة الشبح»

بنكيران: الرئيس عباس تعرّض للعزلة وصموده سيعطي زخما للقضية الفلسطينة

الأخبار الرئيسية

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

عريقات

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

احتلال - ارشيف

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش