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ديوان الرقابة يوقع اتفاقية تعاون مع الجهاز الأعلى للحسابات في المغرب

الأربعاء 04 يوليو 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّع ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع الجهاز الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، اتفاقية تعاون.

وتنص الاتفاقية، التي تستمر لمدة خمس سنوات، على تبادل التجارب والخبرات بين الجهازين الرقابيين، وتعزيز سبل وتدعيم علاقات التعاون بينهما في ميدان الرقابة المالية العليا والمحاسبة.

ووقع الاتفاقية رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية اياد تيم، الذي يزور المغرب على رأس وفد ضم مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي عمر ياسين، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد معاوية أسعد، بدعوة من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية ادريس جطو.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين في المجلس الأعلى للحسابات لمناقشة مختلف اختصاصات المحاكم المالية، كما التقى رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وزار المجلس الجهوي للحسابات بمدينة طنجة، واطلع على تجربة المجلس في مجال مراقبة الجماعات الترابية.

#ديوان الرقابة #المغرب

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