جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جرافات الاحتلال تشق طريقها لهدم الخان الأحمر وعساف يدعو للنفير

الأربعاء 04 يوليو 2018 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرافات الاحتلال تشق طريقها لهدم الخان الأحمر وعساف يدعو للنفير



القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف صباح اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا للتوجه إلى منطقة الخان الأحمر البدوي، شرق القدس، لمنع هدمه من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف عساف": توجهتُ صباح اليوم إلى منطقة الخان الأحمر، برفقة العشرات من كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وهناك ينتظرنا عشرات المواطنين، للوقوف في وجه محاولات الاحتلال هدم تجمع الخان الأحمر.

وبين عساف، أن جرافات الاحتلال باشرت منذ فجر اليوم في شق طريق يوصل ما بين الشارع الرئيسي ومنطقة الخان الأحمر.

 وأضاف: "ان الجرافات تمهد الطريق لوصول الآليات الثقيلة ومعدات الاحتلال إلى المنطقة وهدمها، وذلك بإزالة الحواجز الحديدية الملاصقة للشارع، بعد أن وزعت اخطارا بالهدم مؤخرا".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت المواطنين في الخان الأحمر، أوامر بإغلاق طرقا داخلية في التجمع، لاستخدام هذه الطرق لأغراضها الخاصة".

_

#الاحتلال #الخان الاحمر #هدم

أخبار ذات صلة

عمليات هدم - القدس

الامم المتحدة تحذر من خطر التهجير القسري في الخان الأحمر شرق القدس

مظاهرات غزة والضفة - ارشيف

دعوات للنفير العام بالضفة وغزة اليوم الجمعة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الاحتلال يقرر هدم واخلاء قرية الخان الاحمر شرق القدس المحتلة

الخان الاحمر - ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي يستعد لاخلاء تجمع الخان الاحمر قرب القدس بالقوة

هدم - ارشيف

جيش الاحتلال يداهم كفر عقب تمهيدا لهدم 6 عمارات

قوات الاحتلال تُحاصر أم الحيران وتتأهب لهدم بيوتها

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

قريع: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

حماس تدير حواراً مباشراً مع الجمهور الإسرائيلي بالعبرية

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

﻿وفد عسكري من دولة خليجية زار إسرائيل للاطلاع على «الطائرة الشبح»

بنكيران: الرئيس عباس تعرّض للعزلة وصموده سيعطي زخما للقضية الفلسطينة

الأخبار الرئيسية

سلام فياض

فياض يؤكد : نعم التقيت الرئيس عباس... وأريد زيارة غزة

العمادي والرئيس عباس

ماذا ابلغ العمادي الرئيس عباس خلال لقائهما حول المقترحات بشأن غزة ؟

عريقات

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

احتلال - ارشيف

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش