عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية تدرس جميع الخيارات في مواجهة إسرائيل، بما فيها الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة.جاء ذلك خلال لقاءات عقدها عريقات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع سفراء روسيا والصين وألمانيا لدى فلسطين، كل على حدة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وانتقد عريقات القانون الذي صدّق عليه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس، ويسمح لإسرائيل باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وشدد على أن هذا القانون يعتبر "سرقة وقرصنة"، ومخالفة فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي، ولن تقبل به القيادة الفلسطينية، ولن تسمح بتطبيقه، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا).

وأضاف أن القيادة تدرس جميع الخيارات، بما فيها تنفيذ قرار المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وتحميلها المسؤوليات كافة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، أي الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وتابع عريقات أن "القيادة تدرس انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية، والحماية الفكرية، وغيرها".

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية منذ حصولها على صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة عام 2012.ومن أبرز المنظمات التي انضم إليها الفلسطينيون: المحكمة الجنائية الدولية، التي أحالوا إليها ملفات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.