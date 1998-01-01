جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة

الأربعاء 04 يوليو 2018 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: ندرس جميع الخيارات بما فيها الانتقال من السلطة إلى الدولة



رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية تدرس جميع الخيارات في مواجهة إسرائيل، بما فيها الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة.جاء ذلك خلال لقاءات عقدها عريقات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع سفراء روسيا والصين وألمانيا لدى فلسطين، كل على حدة، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وانتقد عريقات القانون الذي صدّق عليه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس، ويسمح لإسرائيل باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وشدد على أن هذا القانون يعتبر "سرقة وقرصنة"، ومخالفة فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي، ولن تقبل به القيادة الفلسطينية، ولن تسمح بتطبيقه، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا).

وأضاف أن القيادة تدرس جميع الخيارات، بما فيها تنفيذ قرار المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال إسرائيل، وتحميلها المسؤوليات كافة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، أي الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وتابع عريقات أن "القيادة تدرس انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة، كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية، والحماية الفكرية، وغيرها".

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية منذ حصولها على صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة عام 2012.ومن أبرز المنظمات التي انضم إليها الفلسطينيون: المحكمة الجنائية الدولية، التي أحالوا إليها ملفات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

#عريقات #السلطة

أخبار ذات صلة

ارشيفية

الحكومة القبرصية: ندرس بناء ممر بحري مع غزة وسنتواصل مع الأطراف المعنية

صائب عريقت - ارشيفا

"التوصيات الفلسطينية" في حال نقل السفارة الأميركية : تغيير وظيفة السلطة والانتقال إلى الدولة

حماس - ارشيف

مصدر مسؤول في «حماس» : ندرس عقد مؤتمرات موازية لـ «المجلس الوطني» في غزة والشتات

البردويل- ارشيف

حماس: ندرس المشاركة في جلسة المجلس المركزي وتطالب الرئيس باستيفاء استحقاقات المصالحة

الرئيس عباس

الرئيس عباس: الخيارات “معقدة” والقوة التي تقابلنا “غاشمة” والمواجهة غير منصفة

عباس : القيادة تسعى لفك أسر جميع المعتقلين

الأكثر قراءة اليوم

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

حماس تدير حواراً مباشراً مع الجمهور الإسرائيلي بالعبرية

صحيفة عبرية: تركيا تعمق جهودها للسيطرة على القدس الشرقية

مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

بنكيران: الرئيس عباس تعرّض للعزلة وصموده سيعطي زخما للقضية الفلسطينة

﻿وفد عسكري من دولة خليجية زار إسرائيل للاطلاع على «الطائرة الشبح»

مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

الأخبار الرئيسية

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يهدد: على حماس اختيار الهدنة لأن الثمن الذي سيدفع لا يطاق

احتلال - ارشيف

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

قريع

قريع يخرج عن صمته: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

شعبية - ارشيف

الشعبية تحذر من محاولات وكلاء امريكا لتمرير صفقة القرن عبر بوابة غزة الانسانية

هنية - ارشيف

حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث المصالحة والتوتر في غزة