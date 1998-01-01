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أبو تريكة يهاجم قتلة الاحتلال بعد نشر صحافي إسرائيلي صورة استغفله بالتقاطها معه

الأربعاء 04 يوليو 2018 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو تريكة يهاجم قتلة الاحتلال بعد نشر صحافي إسرائيلي صورة استغفله بالتقاطها معه



القدس المحتلة / سما /

 اعتذر نجم كرة القدم المصرية السابق، محمد أبو تريكة، الثلاثاء، عن صورة التقطت له مع مشجع إسرائيلي على هامش منافسات كأس العالم في روسيا، حيث يوجد في إطار عمله كمحلل لشبكة «بي أن سبورتس».
وعبر حسابه على موقع «تويتر»، رد أبو تريكة على تغريدة لصحافي إسرائيلي أورد فيها الصورة، بالقول «لم أكن أعلم وأعتذر عن الصورة، الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال والقضية الفلسطينية هي القضية الأولى للشعوب العربية والإسلامية».
وكان الصحافي قد علق على الصورة كتابة بالعربية «مشجع إسرائيلي يلتقط صورة في موسكو مع أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة #تطبيع_رياضي». ولم يخف أبو تريكة سابقا مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية. فهو تلقى خلال مشاركته مع مصر في كأس الأمم الأفريقية 2008، بطاقة صفراء في مباراة ضد السودان، بعد أن كشف عن قميص يرتديه كتب عليه «تعاطفا مع غزة»، دعما للقطاع في مواجهة الحصار الإسرائيلي. وقال خلال احتفال في الجزائر عام 2016 «من ضمن الوصايا التي كتبتها أن «التي شيرت» (القميص القطني) الذي عملته تعاطفا مع غزة، يكون معي في الكفن».
ويقيم أبو تريكة (39 عاما)، نجم النادي الأهلي الذي اعتزل اللعب في عام 2013، في قطر، حيث مقر شبكة «بي ان سبورتس»، والتي يعمل لصالحها كمحلل للمباريات خلال مواسم البطولات الأوروبية، وحاليا في كأس العالم.
وفي كانون الثاني/يناير 2018، أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة أبو تريكة الذي اختير أربع مرات أفضل لاعب أفريقي يلعب في أندية القارة، على قوائم المنظمات والشخصيات «الإرهابية»، في آخر فصول الاتهامات الموجهة إليه بتمويل جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، والتي صنفتها السلطات منظمة «إرهابية» في نهاية 2013.
ويقضي قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات في 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد الأصول المالية.
وينفي أبو تريكة بانتظام الاتهامات الموجهة إليه.

#أبو تريكة #الاحتلال

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