بالاسماء : تشكيل لجنة تسيير اعمال لبلدية بيرزيت

رام الله / سما/



قررت وزارة الحكم المحلي مساء ا لثلاثاء لجنة تسيير اعمال لبلدية بيرزيت وحل المجلس الحالي بعد ان فقد نصابه القانوني واستقال غالبية اعضاء المجلس البلدي.

وتشكلت اللجنه من سبعة اعضاء وهي برئاسة حنان إمسيح وهي مدير عام متقاعد في وزارة الحكم المحلي كانت تشغل ملف المرأة لسنوات طويله ، ووفقا لقرار وزير الحكم المحلي ستمارس اللجنه أعمالها اعتبارا من اليوم وطالب جميع الجهات الالتزام بتنفيذ القرار ، ويتوقع ان تجري مراسيم استلام اللجنه المعينة رسميا خلال الأيام القادمه ، فيما ستعرض اللجنه على مجلس الوزراء للمصادقة وفِي حال موافقة مجلس الوزراء فانه يمكن السير قدما باجراءات التسليم .

وتشكلت اللجنه من الأعضاء التأليه أسماؤهم :

حنان الياس امسيح - رئيسا للجنة

كمال بولص أدعيس - نائبا

سونيا الزبيدي -

عيسى صافي

عبد الله فوزي غزاونة

بهاء نزية صوالحة

موسى محمد ابو جاداللة

وستستمر اللجنه في أعمالها لمدة ثلاث سنوات وحتى اجراء الانتخابات القادمة واستند القرار الى استقالة اكثرية اعضاء المجلس البلدي الحالي .

وكانت "سما" قد اوردت في خبر عاجل صباح اليوم الى استقالة ستة اعضاء وفقدان مجلس بلدية بير زيت نصابه القانوني .

