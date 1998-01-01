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رسميا.. نتنياهو وعباس سيحضران اختتام كأس العالم في موسكو

الثلاثاء 03 يوليو 2018 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. نتنياهو وعباس سيحضران اختتام كأس العالم في موسكو



رام الله / سما /

أعلنت سفارة إسرائيل لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور موسكو يوم 11 يوليو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 وقالت السفارة، في تصريح مقتضب للوكالات الروسية، إن "نتنياهو سيزور موسكو الأربعاء 11 يوليو حيث سيعقد لقاء مع الرئيس الروسي".

وكان مصدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ذكر سابقا لوكالة "نوفوستي" الروسية أن نتنياهو تلقى دعوة من السلطات الروسية لزيارة موسكو وحضور المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم يوم 15 يوليو.

جدير بالذكر أن وجود نتنياهو في موسكو سيتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة الروسية.

وأعلنت السفارة الفلسطينية أواخر يوليو رسميا أن عباس سيصل موسكو يوم 13 يوليو لحضور اختتام كأس العالم وعقد لقاء مع بوتين.

ولم تتحدث أي مصادر رسمية عن إمكانية عقد لقاء ثنائي بين عباس ونتنياهو في موسكو أو اجتماع ثلاثي سيجمع الطرفين مع بوتين. 

وأكدت روسيا مرارا في وقت سابق استعدادها لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو بهدف كسر الجمود في عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تمر بحالة صعبة في الوقت الراهن لا سيما بسبب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس والتوتر المتصاعد بين إسرائيل وقطاع غزة إثر هذا الحدث.

#نتنياهو #عباس

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