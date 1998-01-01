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مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس

الثلاثاء 03 يوليو 2018 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحة حركة النهضة الاسلامية تفوز برئاسة بلدية تونس



تونس /سما/

فازت مرشحة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم برئاسة بلدية تونس العاصمة لتصبح أول امرأة تتقلد المنصب، بعد تقدمها على منافسها مرشح حركة نداء تونس كمال الدين ايدير.

وتحصلت سعاد عبد الرحيم على 26 صوتا مقابل 22 لكمال إيدير في الجولة الثانية.

وكان قد تقدم في الدور الأول أربعة مرشحين لشغل المنصب، وهم -إلى جانب سعاد وإيدير- أحمد الصغير بوعزي (من التيار الديمقراطي) ولطفي بن عيسى (من الجبهة الشعبية).

ولم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، حيث حازت سعاد عبد الرحيم على 26 صوتا، وكمال الدين إيدير على 22 صوتا، وأحمد بوعزي على ثمانية أصوات، ولطفي بن عيسى على أربعة أصوات.

وفي الجولة الثانية قررت كتلتا الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي عدم التصويت في الجولة الثانية.

وفي 6 مايو/أيار الماضي، نظمت تونس أول انتخابات بلدية بعد الثورة لانتخاب أعضاء 350 مجلسا بلديا.    

يشار إلى أن سعاد عبد الرحيم عضوة بالمكتب السياسي لحزب النهضة وتعرّف عن نفسها بأنها مستقلة.

المصدر : وكالات

#تونس #النهضة #بلديات

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