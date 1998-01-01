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مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء

الثلاثاء 03 يوليو 2018 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحدد ساعات حظر التجوال في سيناء



العريش / وكالات /

 أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قرارا وزاريا اليوم بتحديد بعض المناطق التي يسري فيها حظر التجوال بالعريش ورفح بمحافظة شمال سيناء.وكشف القرار الوزاري أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال بوسط سيناء.

كما يجري حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.وأوضح نص القرار الوزاري توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي بأستثناء مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.ونشرت الجريدة الرسمية في مصر نص القرار الذي حمل رقم 1194 لسنة 2018.

#سيناء #مصر #حظر التجوال

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