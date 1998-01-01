ما هو سلاح حماس الجديد؟

باريس / وكالات /

ادعى رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال في خطاب ألقاه امام البرلمان الفرنسي ان ايران ترسل 100 مليون دولار سنويا لحركة حماس في قطاع غزة.

وزعم ان ": "قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، يرسل 100 مليون دولار سنوياً لحماس لغرض واحد، هو بناء القدرات العسكرية لتنفيذ الهجمات الإرهابية".

وسعى مانليس في خطابه إلى لفت انتباه الحضور إلى الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالمظاهرات على الحدود مع قطاع غزة، لا سيما اضرار الطائرات المشتعلة التي يطلقها الشبان والتي ارهقت اسرائيل موضحا ان حركة حماس اخترعت سلاحًا جديدًا تسبب في حرق عشرات الآلاف من الدونمات.

وقال "اخترعت حماس سلاحاً جديداً، يشبه لعب الأطفال وتكلفته يورو واحد، لكن تسبب في حرق أكثر من 30.000 دونم من الحقول."