عريقات الحكومة الإسرائيلية تواصل سرقة الارض والاموال الفلسطينية

رام الله/سما/

اكد الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ان قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع وخصم الأموال من المقاصة الفلسطينية ، انتقاما من استمرار دفع الرواتب والمخصصات أسر الشهداء والاسرى ، وقرارها بإقامة ١٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس المحتلة .

واعتبر عريقات ان سرقة وقرصنة ومخالفات فاضحة للاتفاقات الموقعة والقانون الدولي ، مؤكدا بان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس لن تقبل هذه القرارات ، ولن تسمح بتطبيقها .

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها عريقات مع سفراء روسيا والصين وألمانيا لدى دولة فلسطين كل على حدة . وشدد عريقات بان القيادة تدرس جميع الخيارات ، بما فيها تنفيذ قرار المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال اسرائيل ، وتحميليها المسوؤليات كافة فى أراضي دولة فلسطين المحتلة ( الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ) ، اي الانتقال من مرحلة السلطة الى الدولة عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٦٧-١٩-٢٠١٢ .

وأضاف عريقات ان القيادة تدرس انضمام دولة فلسطين لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية والحماية الفكرية وغيرها .