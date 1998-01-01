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الرئيس عباس يهنئ نظيره البيلاروسي بعيد الاستقلال

الثلاثاء 03 يوليو 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكا، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.

وأعرب سيادته في برقيته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، مثمنا مواقف بيلاروسيا واهتمامها الدائم بقضيتنا العادلة ووقوفها إلى جانب شعبنا من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الضمانة الأكيدة لتحقيق السلام العادل، الذي تتوق إليه شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس اهتمامه وسعيه الدائم لتطوير هذه العلاقات وتعزيز سبل التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.

 

#عباس #روسيا #استقلال

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