جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تدين مصادقة الكنيست اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية

الثلاثاء 03 يوليو 2018 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات

أدانت الجامعة العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلية على اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية التـي تجمعهـا إسـرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لصالح السلطة الوطنية، داعية الجهات الدولية والحقوقية التصدي لهذا القرار الذي الجائر.

وأكد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة، إن هذا القرار غير القانوني يعد نهجا جديدا تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون والأعراف الدولية.

وطالب دول العالــم بتحمل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين والــرد علــى حمــلات التحريــض والإجراءات العقابية الممنهــجة التــي تمارسها دولــة الاحتلال ضد الأسرى العرب والفلسطينيين من تنكيل وإرهاب وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.

وأكد أبو علي أن هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية والإنسانية ويندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي، ويعد إرهابا سياسيا منظما تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وعملية سطو رسمية معلنة على عائدات الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخرقا للاتفاقيات التعاقدية بين الجانبين والتحلل منها.

#اسرى #شهداء #مخصصات

أخبار ذات صلة

ابو جودة النحال - ارشيف

النحال: مخصصات أسر الشهداء والأسرى في غزة ستصرف كاملة

الرئيس وكوشنير

الرئيس لـ"كوشنير: سأدفع مخصصات الشهداء والأسرى حتى آخر ‏يوم في حياتي ولو كلفني منصبي

الرئيس عباس

الرئيس: أسر الشهداء والأسرى سيتسلمون مخصصاتهم كاملة رغم الضغوط الامريكية

تيرلسون - ارشيف

إسرائيل تكذب تيلرسون وتؤكد:السلطة تواصل دفع مخصصات الشهداء والاسرى

الكنيست

الكنيست تصادق على خصم اموال السلطة بمقدار ما تدفعه للاسرى واسر الشهداء

الجامعة العربية

الجامعة العربية توقف التعامل مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها للقدس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة

﻿ميلادينوف يتحرك بين تل أبيب ورام الله حاملا خطة جديدة لحل مشكلة غزة من «البوابة السياسية»

تغريدة غامضة لمحمد صلاح تثير جدلا.. ماذا حملت؟

صحيفة عبرية: تركيا تعمق جهودها للسيطرة على القدس الشرقية

بنكيران: الرئيس عباس تعرّض للعزلة وصموده سيعطي زخما للقضية الفلسطينة

﻿وفد عسكري من دولة خليجية زار إسرائيل للاطلاع على «الطائرة الشبح»

وفاة أحد مصابي انفجار مصنع الالعاب في غزة

الأخبار الرئيسية

احتلال - ارشيف

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

قريع

قريع يخرج عن صمته: مخرجات المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية الجديدة أمر واقع علينا ان نقبل به

شعبية - ارشيف

الشعبية تحذر من محاولات وكلاء امريكا لتمرير صفقة القرن عبر بوابة غزة الانسانية

هنية - ارشيف

حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث المصالحة والتوتر في غزة

رواتب -ارشيفية

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..