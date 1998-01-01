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الهيئة الوطنية تتبرع بأدوية "مفقودة" لمرضى السرطان بغزة

الثلاثاء 03 يوليو 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تتبرع بأدوية "مفقودة" لمرضى السرطان بغزة



غزة/سما/

تبرعت الهيئة الوطنية لسرطان الاطفال بقطاع غزة بالتعاون مع صيدلية الحلو فارم، بدفعة من الأدوية لمرضى سرطان الدم بمستشفى الرنتيسي التخصصي.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الدفعة تأتي ضمن مساهمة أولية منها للمرضى، وتكفي لـ 50 مريضاً يتابعون أوضاعهم الصحية في مستشفى الرنتيسي.

وأضافت الهيئة أن الدفعة التي تم تقديمها هي من علاج " مير كابتوبيورين" المفقود لمرضى السرطان في غزة، مؤكدة أن توفير الادوية لمرضى السرطان هو واجب إنساني كفلته القوانين الدولية والانسانية يتوجب الالتزام به، خصوصاً في ظل الحصار الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وشح الأدوية.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستجري خلال المرحلة القادمة سلسلة من الفعاليات الخاصة بمرضى السرطان بقطاع غزة لإيصال مشاكلهم للعالم، وعلى رأسها قضية نقص الادوية ومنعهم من السفر ،وضعف تبنيهم من المؤسسات الحقوقية والانسانية.

#ادوية #سرطان #مرضى

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