منحة جامعية باسم عهد التميمي في لبنان

وكالات

اطلقت مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية، منحة جامعية تحمل اسم الأسيرة عهد التميمي، قدمتها للطالب الفلسطيني المقيم في لبنان عامر أيمن حسين.

جاء ذلك خلال العشاء السنوي الذي أقامته المؤسسة بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وجرى في المناسبة عرض فيلم عن الفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي المعتقلة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وشكر والد عهد، باسم التميمي، في كلمة مصورة مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية وتخصيصها منحة باسم عهد التميمي، مؤكداً نضال عهد منذ الصغر وتصديها للاحتلال الاسرائيلي، ومعاهدا عهد والشعب الفلسطيني على مواصلة النضال.

بدوره اعلن تيمور جنبلاط عن اطلاق منحة عهد التميمي، تضامنا مع الشابة الفلسطينية الشجاعة التي أعطتنا درسا حول التعلق بالأرض.

وفي الختام سلم جنبلاط ودبور وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة وليد جنبلاط الجامعية المنحة للطالب حسين.