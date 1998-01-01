الاحتلال يزعم إحباط محاولة لحماس استهدفت جمع معلومات عن جنود الجيش

القدس/سما/

زعم جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء إحباطه محاولة جديدة لحركة حماس لجمع المعلومات من جنود الجيش عن طريق شخصيّات مزيّفة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعى الناطق باسم الجيش "بالرّغم من الجهود الكبيرة الّتي بذلتها حماس في وسيلتها هذه لتكون شخصيّاتها موثوقة عن طريق تطبيقات الهاتف الخلوي والواتساب، إلّا أن جنودنا كشفوا هذه الخدعة وبمساعدة قسم أمن المعلومات في جيش الدفاع، قمنا بإحباط جميع هذه المحاولات الفاشلة".

وكان جيش الاحتلال كشف قبل أشهر أن كتائب القسام تمكنت من جمع معلومات عن الجيش باستخدام شخصيات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.