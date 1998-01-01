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الاحمد يكشف عن لقاء سيجمعه في القاهرة اليوم مع مسؤولين مصريين لبحث في ملف المصالحة

الثلاثاء 03 يوليو 2018 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد يكشف عن لقاء سيجمعه في القاهرة اليوم مع مسؤولين مصريين لبحث في ملف المصالحة



وكالات

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الاحمد عن لقاء سيجمعه في القاهرة اليوم مع مسؤولين مصريين للبحث في ملف المصالحة.

وقال الاحمد لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الثلاثاء، ان التحرك بملف المصالحة يأتي وفق تقرير قدمته اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني سُلم للرئيس قبل 3 ايام يؤكد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس دون الحاجة لاتفاقات جديدة والتمسك بالرعاية المصرية للمصالحة.

واضاف الاحمد أننا بانتظار نتائج اللقاء الذي سيجمع وفدا من حركة حماس بالمسؤولين المصريين، موضحا انه اذا لم تلتزم حماس بتطبيق الاتفاقات الموقعة وبوحدة التمثيل الفلسطيني فان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستبحث ملف انهاء الانقسام بعيدا عن حماس وسيرفع ذلك لاجتماع المجلس المركزي القادم ليحدد الخطوات العملية لذلك موضحا انه من المبكر الحديث عن هذه الخطوات.

يذكر ان مصدر مطلع في حركة حماس، اكد أن الحركة تلقت دعوة رسمية اليوم، من مصر، لزيارة القاهرة، لبحث عدة ملفات، ومنها "المصالحة الفلسطينية" المتعثرة، والأوضاع الأمنية المتوترة بين قطاع غزة وإسرائيل.

#الاحمد #حماس #مصالحة

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