البرغوثي: قرار الكنيست الاسرائيلي باقتطاع مخصصات الاسرى و الشهداء قرصنة إسرائيلية

رام الله/سما/

وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار الكنيست الاسرائيلي بسرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية، والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الإسرى والشهداء بأنه قرصنة لصوصية حقيرة ، و عملية نهب عنصرية تؤكد ان اسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطبنية وأضافت اجحاف االى اجحافها.

و أكد البرغوثي ان إسرائيل لاتملك و لا يجب ان تملك سلطة قانونية على اموال الشعب الفلسطيني، و ان بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحتال احتلال الكامل.

وقال الدكتور البرغوثي اناسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم و اخرى بقتل عائلاتهم و ابنائهم.

و قال البرغوثي انه لم يعد هناك مجال للتأخر في الردعلى هذه اللصوصية والقمع الذي تمارسه حكومة اسرائيل، و لا بد من الغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها .