الميزان يحذر من تدهور الأوضاع البيئية بسبب ارتفاع التلوث بغزة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من خطورة ارتفاع وتيرة التلوث في قطاع غزة وتأثيراته على الصحة العامة نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً إلى شواطئ بحر غزة للعام الثاني على التوالي، وتسربها كذلك إلى خزان المياه الجوفية.

وأشار المركز في بيان صحفي صادر عنه، إلى أن نتائج سلطة جودة البيئة بينت في دورة نيسان الماضي أن نسبة التلوث بلغت 75 بالمائة على امتداد شواطئ قطاع غزة والبالغ طولها 40 كيلو متراً، حيث أصبح المتنفس الوحيد للسباحة غير آمن وينطوي على خطورة كبيرة ما دفع بسلطة جودة البيئة إلى تحذير المصطافين وحظر السباحة إلا في ثلاث مناطق محدودة تفادياً للإصابة بالمضاعفات الصحية.