فلسطين تشارك بالنسخة الأولى لمهرجان السينما المتوسطية في تونس

رام الله / سما /

تشارك دولة فلسطين في النسخة الاولى لدورة مهرجان السينما المتوسطية، بعنوان: "منارات", الذي يفتتح في تونس يوم التاسع من الشهر الجاري, بمشاركة 12 دولة أوروبية وعربية مطلة على البحر الابيض المتوسط.

وأعلن القائمون على المهرجان في ندوة صحفية عقدت، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيس لبنك تونس العربي الدولي, وسط العاصمة التونسية، أنه سيتم في هذه الدورة تكريم دولة فلسطين, والمملكة المغربية, وتشارك كل منهما بستة أفلام.

ولأول مرة، ستجري فعاليات المهرجان في بعض القاعات بالعاصمة تونس, وعلى شواطئها الممتدة شمالا وجنوبا, عبر لوحات سينمائية ستقدم مباشرة للجمهور, وهناك لجنة تحكيم مكونة من أربع ممثلات ستقدم جائزة، بعنوان: "منارة لأحسن فيلم وأحسن ممثل" .

وسيجمع المهرجان، الذي يأتي ثمرة للتعاون بين المركز الوطني للسينما والصورة التونسي, ونظيره الفرنسي، في نسخته الأولى حضارات المتوسط، التي كانت شاهدا قويا مشعا على العالم, لتأكيد كون المتوسط همزة وصل بين ضفتيه الشرقية والغربية,

وأضاف القائمون على المهرجان أنه سيتم توقيع اتفاقية عربية لتشكيل هيئة سينمائية عربية, على غرار نظيرتها الاوروبية, وستكون هناك لقاءات مهنية تحكي قصص نجاحات المنتجين العرب, ونقاشات حول سينما الضفة الجنوبية للمتوسط، وفعاليات متعددة أخرى.

وسيعرض المهرجان 52 فيلما من 12 دولة متوسطية, إضافة إلى سبعة عروض خاصة على هامش المهرجان.