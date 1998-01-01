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سوريا : انفجارات تهز مقرا للقوات الإيرانية

الثلاثاء 03 يوليو 2018 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا : انفجارات تهز مقرا للقوات الإيرانية



دمشق/وكالات/

هزت عدة انفجارات، اليوم الثلاثاء، بلدة محجة في ريف محافظة درعا جنوب سوريا.وقالت مصادر في المعارضة السورية: "إن عدة انفجارات قوية جداً هزت بلدة محجة 45 كم شمال مدينة درعا، مصدرها مستودعات أسلحة شرق جسر محجة تخضع لسيطرة القوات الحكومية وتتخذها قوات إيرانية ومقاتلو حزب الله مقرا لها".

وأكدت المصادر أن "المستودعات تعرضت على الأغلب لقصف صاروخي وربما قصف جوي إسرائيلي باعتبارها بعيدة عن مناطق سيطرة المعارضة السورية".

ولم يصدر أي تعليق عن النظام السوري حتى الآن، فيما جرت العادة أن لا يعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن أي هجمات يشنها داخل الاراضي السورية.
 

#سوريا #قصف جوي #اسرائيل

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