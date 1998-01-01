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ورشة عمل للتنمية الاجتماعية حول البوابة الموحدة للمساعدات في سلفيت

الثلاثاء 03 يوليو 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

بحثت وزارة التنمية الاجتماعية في ورشة عمل لها، اليوم الثلاثاء، آليات عمل وأهداف البوابة الموحدة للخدمات الاجتماعية، وأهمية وجود بوابة موحدة للمساعدات الاجتماعية، وتعزيز الشراكات في المساعدات الاجتماعية بين القطاع الحكومي والأهلي.

وأكد محافظ سلفيت إبراهيم البلوي أهمية الورشة للتعريف ببرنامج البوابة الموحدة للمساعدات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمعتمد من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة التعاون والشراكة بين المؤسسات لتحقيق التكامل في الأداء وتقديم الخدمات.

بدوره، أوضح مسؤول البوابة الموحدة في وزارة التنمية الاجتماعية جمال عمر، ضرورة تشكيل لجنة تضم الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بهدف تغطية الأسر المحتاجة والفقيرة، ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات وتنظيم وتوحيد جهود المؤسسات كافة .

وأشار مدير مديرية التنمية الاجتماعية في سلفيت خالد الكخن، إلى جاهزية مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة سلفيت إلى تفعيل البوابة الإلكترونية الموحدة للوصول إلى أكبر تغطية ممكنة للأسر المحتاجة والفقيرة وتحقيق العدالة في التوزيع من خلال التنسيق الشامل بين كافة الشركاء.

من جهته، قدم مدير عام نظم المعلومات في الوزارة عماد أبو خديجة، عرضا مفصلا عن آلية عمل البوابة، مشيرا إلى أن هذه البوابة تأتي تجسيدا لرؤية الوزارة الجديدة بالتحول من العمل الإغاثي إلى العمل التنموي وبناء مجتمع قادر على التخلص من الاتكالية ودمجهم في عمليه التنمية.

#ورشة عمل #التنمية الاجتماعية

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