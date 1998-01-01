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السفير غنام يبحث مع الخارجية القطرية مشروع بناء سفارة فلسطين في الدوحة

الثلاثاء 03 يوليو 2018 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث سفير فلسطين لدى قطر منير غنام، مع مدير ادارة الشؤون الفنية والهندسية بوزارة الخارجية القطرية عبد الله محمد ابو موزة، اليوم الثلاثاء، مشروع بناء مقر سفارة فلسطين في الدوحة.

واوضح المسؤول القطري لدى استقباله السفير غنام، أنه جرى تخصيص أرض مساحتها خمسة الآف متر مربع (5000م2) في المنطقة الدبلوماسية الجديدة "ضاحية وادي البنات"، لهذا الغرض.

وأبلغ المسؤول القطري، السفير غنام أن موضوع تهيئة البنية التحتية لهذه المنطقة الدبلوماسية معروض على مجلس الوزراء، حيث سيتم اعتماده ضمن موازنة الحكومة للعام الجديد 2019 .

وتوقع أن يتم الانتهاء من البنية التحتية للمنطقة المذكورة خلال ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة ذاتها التنسيق مع سفارة فلسطين بشأن التصاميم.

وبين المسؤول القطري أنه تم تكليف صندوق قطر للتنمية بتولي تغطية تكلفة بناء مقر السفارة الفلسطينية، بما يشمل منزل السفير أيضا.

#منير غنام #سفارة فلسطين

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