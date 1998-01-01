تنفيذ "مخيم ياسر عرفات" الصيفي للأطفال ذوي متلازمة داون في جمعية الحق في الحياة

رام الله / سما /

امتداداً لسلسة المخيمات الصيفية التي تقوم مؤسسة ياسر عرفات بتنفيذها على مستوى محافظات الوطن، فقد تم الاتفاق مع جمعية الحق في الحياة في المحافظات الجنوبية على تنفيذ فعاليات مخيم "ياسر عرفات" الصيفي للأطفال ذوي متلازمة داون.

من جهتها أعربت السيدة عدالة أبو سته أبو مدين رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الحياة عن شكرها لمجلس أمناء وإدارة مؤسسة ياسر عرفات على هذا الدعم، مشيرة إلى دعم فخامة الرئيس الراحل ياسر عرفات لجمعية الحق في الحياة منذ تأسيسها والذي أوصلها لمكانة مرموقة محلياً وعربياً ودولياً.

من ناحيته أشار السيد موسى الوزير مدير مؤسسة ياسر عرفات - المحافظات الجنوبية إلى استراتيجية المؤسسة التي تسير على نهج الرئيس الراحل في دعم كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده.

يذكر ان جمعية الحق في الحياة مؤسسة فلسطينية غير حكومية غير ربحية تعمل على مساعدة الإناث والذكور المصابين بمتلازمة دوان والتوحد، عبر تقديم برامج التأهيل والدمج والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز فرصهم في العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.