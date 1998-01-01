ادعيس يستنكر قيام مستوطنين بحفريات في الحرم الإبراهيمي

رام الله / سما /

استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين ضد الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم، بالحفر في منطقة اليوسفية التحتا داخل الحرم الإبراهيمي الشريف .

وأشار ادعيس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الاعتداء عنصري استفزازي جديد، يُضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المخططة وفق تسلسل ممنهج بحق المقدسات.

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية، لدى المؤسسات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة لتأكيد السيادة الفلسطينية على كافة الاماكن المقدسة.

وناشد ادعيس المواطنين ضرورة شد الرحال الى الحرم الابراهيمي الشريف وكافة الاماكن المقدسة دون أن يقتصر ذلك على المناسبات الدينية، لحمايتها وتثبيت صمود أهلها وتفويت فرصة استفراد الاحتلال بها .