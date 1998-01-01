جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة: خصم مخصصات الأسرى والشهداء خط أحمر وبمثابة اعلان حرب

الثلاثاء 03 يوليو 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: خصم مخصصات الأسرى والشهداء خط أحمر وبمثابة اعلان حرب



رام الله / سما /

 أدانت الرئاسة الفلسطينية، قرار الكنيست الاسرائيلية بالمصادقة على قانون خصم مخصصات الشهداء والاسرى من اموال المقاصة الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق اوسلو وحتى الآن.

وأضاف، انه في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره  بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتابع الناطق الرسمي: إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون  كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الامن الدولي.

وأشار إلى أن قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه.

وقال أبو ردينة: إن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الاسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال .

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول: المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الأن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.

#الرئاسة #اسرى #رواتب

أخبار ذات صلة

أسرى -ارشيفية

كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء

الكنيست توافق على قانون خصم رواتب الاسرى والشهداء

ابو جودة النحال - ارشيف

النحال: مخصصات أسر الشهداء والأسرى في غزة ستصرف كاملة

الرئيس: أمن المخيمات في الضفة خط أحمر لا يمكن السماح بالمساس به أو الاعتداء عليه

حماس - الجهاد

في بيان مشترك..حماس والجهاد: الأقصى خط أحمر لا يُمكن السكوت عن المساس به

إعلان باماكو: القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. عزام الأحمد يكشف عن اتصالات مصرية مع الفصائل لتنفيذ اتفاق المصالحة

شهيد وجريحان بنيران الاحتلال قرب رفح جنوب قطاع غزة

اندلاع حريق هائل بالقرب من منزل ومزرعة "شارون" بسبب بالونات حارقة

تغريدة غامضة لمحمد صلاح تثير جدلا.. ماذا حملت؟

العالول: صفقة القرن لن تنجح والقيادة لن تتنازل عن الثوابت الفلسطينية

صحيفة عبرية: تركيا تعمق جهودها للسيطرة على القدس الشرقية

فيديو.. البرازيل إلى دور الربع بهدفين نظيفين في مرمى المكسيك

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

حماس تتلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث المصالحة والتوتر في غزة

رواتب -ارشيفية

بدء صرف رواتب موظفي السلطة وهذه نسبة الخصم لموظفي قطاع غزة ..

غزة - ارشيف

الاحتلال يزعم : الرئيس عباس العقبة الاساسية أمام تحسين الاوضاع في قطاع غزة

محيسن

محيس: فياض لن يعود مطلقا و لجنة غزة العليا انهت مهامها وعالجت كافة القضايا

ميلادينوف - ارشيف

﻿ميلادينوف يتحرك بين تل أبيب ورام الله حاملا خطة جديدة لحل مشكلة غزة من «البوابة السياسية»